Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 327 жителей региона, выздоровели 127 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 46111 человек подтвердили коронавирус, вылечились 43073 жителя области, умерли 572 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 622 тысячи. За сутки выполнили 1039 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 159 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе -28, в Дятьковском районе -24. По 13 новых случаев коронавируса зафиксировали в Новозыбкове и Клинцах. В Выгоничском районе прибавились 12 новых ковид-пациентов, в Почепском-11. В Мглинском районе подтвердили 9 новых случаев заболевания ковидом. В Жуковском районе -7, в Клетнянском и Севском районах – по 6, в Фокино и Сельцо - по 5, в Комаричском районе и Комаричском районе - по 4. В Погарском районе зафиксировали 3 новых случая. На два новых случая заболевания коронавирусом стало больше в Красногорском, Карачевском, Жирятинском и Навлинском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 июля 2021 года:

— Брянск – 17172 (159)

— Брянский район – 5115 (+28)

— Дятьковский район – 1971 (+24)

— Карачевский район – 1553 (+2)

— Клинцы – 1439 (+13)

— Стародубский район – 1284

— Новозыбков – 1255 (+13)

— Трубчевский район – 1219

— Навлинский район – 1102 (+2)

— Выгоничский район – 1068 (+12)

— Жуковский район – 1043 (+7)

— Брасовский район – 1006

— Комаричский район – 913 (+4)

— Унечский район – 933

— Мглинский район – 796 (+9)

— Почепский район – 791 (+11)

— Климовский район – 763 (+4)

— Погарский район – 726 (+3)

— Фокино – 705 (+5)

— Сельцо – 612 (+5)

— Клетнянский район – 610 (+6)

— Дубровский район – 596 (+4)

— Клинцовский район – 540 (+1)

— Суземский район – 507 (+1)

— Суражский район – 472

— Злынковский район – 454 (+1)

— Гордеевский район – 417 (+1)

— Красногорский район – 344 (+2)

— Севский район – 347 (+6)

— Жирятинский район – 160 (+2)

— Рогнединский район – 128

— Иногородние – 70 (+2)

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».