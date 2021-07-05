По факту гибели двух человек в ДТП в Клетнянском районе завели уголовное дело

Фото: УГИБДД по Брянской области.

По факту гибели двух человек в ДТП в Клетнянском районе 4 июля завели уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Брянской области, сообщают в пресс-службе ведомства.

- На место происшествия выезжал заместитель прокурора Клетнянского района Брянской области Сергей Середа, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Клетня - Алексеевка» около 20.10. Столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Хендай Солярис». По предварительной информации, автоаварию спровоцировал водитель первой иномарки: тот выехал на встречную полосу. В происшествии погиб 37-летний пассажир «Фольксвагена» и 28-летняя автомобилистка, рулившая «Хендай». Также травмы получили еще двое: водитель «Фольксвагена» и двухлетний мальчик из «Хендай». Обоих госпитализировали.

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