Наполняемость учреждений культуры в Брянской области ограничили до 30 процентов

Со 2 июля в Брянской области ввели дополнительные ковид-ограничения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
С пятницы, 2 июля, в Брянской области ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Они коснулись работы учреждений культуры и управляющих компаний, сообщают в региональном оперативном штабе.
Так, отныне наполняемость учреждений культуры не должна превышать 30 процентов.
Также дополнительную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий обязали обеспечить управляющим компаниям.
Решение об ужесточении ковид-режима приняла главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.
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