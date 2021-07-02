Наполняемость учреждений культуры в Брянской области ограничили до 30 процентов

Со 2 июля в Брянской области ввели дополнительные ковид-ограничения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

С пятницы, 2 июля, в Брянской области ввели дополнительные коронавирусные ограничения. Они коснулись работы учреждений культуры и управляющих компаний, сообщают в региональном оперативном штабе.

Так, отныне наполняемость учреждений культуры не должна превышать 30 процентов.

Также дополнительную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий обязали обеспечить управляющим компаниям.

Решение об ужесточении ковид-режима приняла главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

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