На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь можно будет охотиться с 14 августа по 31 декабря, на боровую дичь − с 21 августа по 28 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области с 14 августа откроют охоту на уток и других птиц. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь можно будет охотиться с 14 августа по 31 декабря, на боровую дичь − с 21 августа по 28 февраля.

Сроки охоты утверждены в указе губернатора от 10.12.2020 №221.

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