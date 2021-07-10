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Общество10 июля 2021 19:51

В Брянской области с 14 августа откроют охоту на уток и других птиц

Сроки утвердил указом губернатор
Надежда ПЕТРУНИНА
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На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь можно будет охотиться с 14 августа по 31 декабря, на боровую дичь − с 21 августа по 28 февраля.

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь можно будет охотиться с 14 августа по 31 декабря, на боровую дичь − с 21 августа по 28 февраля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области с 14 августа откроют охоту на уток и других птиц. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь можно будет охотиться с 14 августа по 31 декабря, на боровую дичь − с 21 августа по 28 февраля.

Сроки охоты утверждены в указе губернатора от 10.12.2020 №221.

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