В Брянской области сфотографировали красивое озеро в Гордеевском районе

Фото: издание «Клинцы.Инфо».

Красоту местных водоемов на границе границе Гордеевского и Красногорского районов Брянской области запечатлело издание «Клинцы.Инфо». На фотографиях - самое крупное водохранилище в Брянской области – Мирновское. А также - расположенное рядом Кожановское озеро. Оно тоже является самым большим естественным водоемом в регионе.

Фото: издание «Клинцы.Инфо».

Площадь водохранилища составляет 23 квадратных километра.Его создали в начале 90-х годов на месте крупнейшего на Брянщине торфяного месторождения.

Кожановское озеро водно-ледникового происхождения. Оно соединено с водохранилищем узкой протокой. Его котловина расположена на месте древней долины стока талых ледниковых вод.

Оба водных объекта - излюбленное место отдыха водоплавающих птиц во время миграции. Также здесь обитают краснокнижные птицы и животные.

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Но, к сожалению, и озеро, и водохранилище находятся в неблагоприятном радиационном фоне из-за Чернобыльской катастрофы.

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