Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 329 жителей региона, выздоровели 311 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 45784 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42946 жителей области, умерли 560 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 621 тысячу. За сутки выполнили 2869 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 129 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В городе общее число заболевших превысило 17 тысяч человек с начала эпидемии. На втором месте по суточному приросту Навлинский район. Здесь поставили 52 диагноза «коронавирус». На третьем - Дятьковский район, где заболели 32 человека. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 июля 2021 года:

— Брянск – 17013 (+129)

— Брянский район – 5087 (+13)

— Дятьковский район – 1947 (+32)

— Карачевский район – 1551 (+1)

— Клинцы – 1426

— Стародубский район – 1284 (+4)

— Новозыбков – 1242 (+1)

— Трубчевский район – 1219 (+14)

— Навлинский район – 1100 (+52)

— Выгоничский район – 1056 (+1)

— Жуковский район – 1036 (+10)

— Брасовский район – 1006 (+8)

— Комаричский район – 909

— Унечский район – 933 (+14)

— Мглинский район – 787 (+1)

— Почепский район – 780 (+11)

— Климовский район – 759

— Погарский район – 723 (+6)

— Фокино – 700 (+5)

— Сельцо – 607

— Клетнянский район – 604 (+6)

— Дубровский район – 592 (+10)

— Клинцовский район – 539

— Суземский район – 506 (+2)

— Суражский район – 472 (+4)

— Злынковский район – 453

— Гордеевский район – 416

— Красногорский район – 342

— Севский район – 341 (+5)

— Жирятинский район – 158

— Рогнединский район – 128

— Иногородние – 68.

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