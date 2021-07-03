Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Брянске

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

«Комсомолка» выяснила, что грозит брянцам, купившим поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Уголовная ответственность грозит не только тем, кто продает фиктивные документы, но и тем, кто их покупает и использует.

- За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

Уголовные дела будут заводить по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Если по вине обладателя поддельного сертификата, кто-то заболеет или умрет от коронавируса, наказание ужесточается. Это может быть крупный штраф или исправительные работы. В случае летального исхода - до пяти лет колонии.

Брянские полицейские предупреждают о возможных мошенничествах. Деньги можно заплатить, а поддельную справку так и не получить. О всех фактах подделки документов просят сообщать в полицию.

Телефон доверия УМВД России по Брянской области: (4832) 72-22-33,

Или - 02 (с мобильного – 102).

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