Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 июля 2021 года. За минувшие сутки заболел 326 жителей региона, выздоровели 167 человек. Зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 45455 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42635 жителей области, умерли 547 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 618 тысяч. За сутки выполнили 2495 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 86 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 37 новых случаев коронавируса, в Выгоничском – 29, в Карачевском – 26, в Клинцах – 19. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили во всех муниципалитетах Брянской области, кроме города Фокино.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 июля 2021 года:

— Брянск – 16884 (+86)

— Брянский район – 5074 (+37)

— Дятьковский район – 1915 (+3)

— Карачевский район – 1550 (+26)

— Клинцы – 1426 (+19)

— Стародубский район – 1280 (+3)

— Новозыбков – 1241 (+14)

— Трубчевский район – 1205 (+8)

— Выгоничский район – 1055 (+29)

— Навлинский район – 1048 (+8)

— Жуковский район – 1026 (+5)

— Брасовский район – 998 (+8)

— Комаричский район – 909 (+1)

— Унечский район – 919 (+4)

— Мглинский район – 786 (+9)

— Климовский район – 759 (+1)

— Почепский район – 769 (+5)

— Погарский район – 717 (+5)

— Фокино – 695

— Сельцо – 607 (+3)

— Клетнянский район – 598 (+6)

— Дубровский район – 582 (+8)

— Клинцовский район – 539 (+5)

— Суземский район – 504 (+4)

— Суражский район – 468 (+8)

— Злынковский район – 453 (+7)

— Гордеевский район – 416 (+3)

— Красногорский район – 342 (+5)

— Севский район – 336 (+2)

— Жирятинский район – 158 (+2)

— Рогнединский район – 128 (+2)

— Иногородние – 68.

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