Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июля 2021 года. За минувшие сутки заболел 321 житель региона, выздоровели 208 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 45129 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42468 жителей области, умерли 533 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 616 тысяч. За сутки выполнили 2666 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 114 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе выявили 41 новый случай коронавируса, в Жуковском – 22, в Карачевском – 15, в Брянском – 13, в Стародубском – 12. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 26 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 июля 2021 года:

— Брянск – 16798 (+114)

— Брянский район – 5037 (+13)

— Дятьковский район – 1912 (+41)

— Карачевский район – 1524 (+15)

— Клинцы – 1407 (+1)

— Стародубский район – 1277 (+12)

— Новозыбков – 1227 (+4)

— Трубчевский район – 1197 (+10)

— Навлинский район – 1040 (+4)

— Выгоничский район – 1026 (+6)

— Жуковский район – 1021 (+22)

— Брасовский район – 990 (+5)

— Комаричский район – 908 (+1)

— Унечский район – 915 (+11)

— Мглинский район – 777 (+1)

— Климовский район – 758 (+1)

— Почепский район – 764 (+9)

— Погарский район – 712 (+7)

— Фокино – 695 (+6)

— Сельцо – 604

— Клетнянский район – 592 (+8)

— Дубровский район – 574 (+10)

— Клинцовский район – 534

— Суземский район – 500 (+11)

— Суражский район – 460 (+3)

— Злынковский район – 446

— Гордеевский район – 413

— Красногорский район – 337

— Севский район – 334 (+3)

— Жирятинский район – 156 (+1)

— Рогнединский район – 126 (+2)

— Иногородние – 68.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».