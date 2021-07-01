«Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру для Брянской областной организации Всероссийского общества слепых

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» обновил и расширил телеком-инфраструктуру для общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» (ВОС) в Брянской области. Специалисты провайдера построили волоконно-оптические линии связи, произвели монтаж и настройку коммутационных устройств. Это позволило предоставить клиенту доступ в интернет, организовать защищенную Wi-Fi-сеть, развернуть виртуальную АТС.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Для общественных организаций важно выстраивать полноценную коммуникацию как внутри сообщества, так и с внешней аудиторией. Современные цифровые решения помогают достигать этих целей. Наши специалисты, обладая высоким экспертным потенциалом, предложили брянскому отделению ВОС оптимальный набор решений с учетом индивидуальных потребностей заказчика, значительно расширив под ключ коммуникационные возможности общества. В частности, мы подключили 20 SIP-телефонов, что позволяет ВОС оперативно взаимодействовать с партнерами, благотворителями и государственными структурами».

Александр Сычев, председатель Брянской областной организации ВОС:

«На протяжении почти 10 лет “Ростелеком” предоставляет нам услуги традиционной телефонии. Для повышения эффективности нашего общества мы решили воспользоваться также цифровыми сервисами провайдера. Специалисты компании быстро организовали техническую возможность для их подключения и обновили базу средств связи в 10 наших районных подразделениях. Теперь, используя виртуальную АТС, мы проводим внутренние рабочие совещания. Это помогает ускорить решение проблемных вопросов ВОС на Брянщине. А все поступившие к нам телефонные обращения не теряются: всегда можно отследить историю звонков и прослушать запись разговоров».

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Пользоваться услугой можно как с обычных и SIP-телефонов, так и с мобильных устройств и персональных компьютеров в любом месте, где есть доступ в Сеть. Решение позволяет развернуть полноценный контактный центр. Управлять конфигурацией сервисов, подключать и отключать пакеты опций, добавлять новые учетные записи, а также контролировать баланс лицевого счета клиенты могут самостоятельно – через веб-интерфейс. Новым клиентам предоставляется возможность протестировать услугу «Виртуальная АТС» в течение двух недель.

Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 3000.