Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 320 жителей региона, выздоровели 193 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 44808 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42260 жителей области, умерли 520 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 613 тысяч. За сутки выполнили 2666 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 118 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 32 новых случая коронавируса, в Клинцах – 26, в Новозыбкове – 23, в Дятьковском районе – 18, в Злынковском – 13, в Мглинском – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 25 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 июля 2021 года:
— Брянск – 16684 (+118)
— Брянский район – 5024 (+32)
— Дятьковский район – 1871 (+18)
— Карачевский район – 1509
— Клинцы – 1406 (+26)
— Стародубский район – 1265 (+5)
— Новозыбков – 1223 (+23)
— Трубчевский район – 1187 (+4)
— Навлинский район – 1036 (+2)
— Выгоничский район – 1020 (+1)
— Жуковский район – 999 (+1)
— Брасовский район – 985 (+8)
— Комаричский район – 907 (+4)
— Унечский район – 904
— Мглинский район – 776 (+12)
— Климовский район – 757 (+8)
— Почепский район – 755 (+7)
— Погарский район – 705 (+2)
— Фокино – 689
— Сельцо – 604 (+1)
— Клетнянский район – 584 (+5)
— Дубровский район – 564
— Клинцовский район – 534 (+3)
— Суземский район – 489 (+1)
— Суражский район – 457
— Злынковский район – 446 (+13)
— Гордеевский район – 413 (+7)
— Красногорский район – 337 (+2)
— Севский район – 331 (+10)
— Жирятинский район – 155 (+3)
— Рогнединский район – 124
— Иногородние – 68.
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