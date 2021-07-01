Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 320 жителей региона, выздоровели 193 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 44808 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42260 жителей области, умерли 520 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 613 тысяч. За сутки выполнили 2666 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 118 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 32 новых случая коронавируса, в Клинцах – 26, в Новозыбкове – 23, в Дятьковском районе – 18, в Злынковском – 13, в Мглинском – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 июля 2021 года:

— Брянск – 16684 (+118)

— Брянский район – 5024 (+32)

— Дятьковский район – 1871 (+18)

— Карачевский район – 1509

— Клинцы – 1406 (+26)

— Стародубский район – 1265 (+5)

— Новозыбков – 1223 (+23)

— Трубчевский район – 1187 (+4)

— Навлинский район – 1036 (+2)

— Выгоничский район – 1020 (+1)

— Жуковский район – 999 (+1)

— Брасовский район – 985 (+8)

— Комаричский район – 907 (+4)

— Унечский район – 904

— Мглинский район – 776 (+12)

— Климовский район – 757 (+8)

— Почепский район – 755 (+7)

— Погарский район – 705 (+2)

— Фокино – 689

— Сельцо – 604 (+1)

— Клетнянский район – 584 (+5)

— Дубровский район – 564

— Клинцовский район – 534 (+3)

— Суземский район – 489 (+1)

— Суражский район – 457

— Злынковский район – 446 (+13)

— Гордеевский район – 413 (+7)

— Красногорский район – 337 (+2)

— Севский район – 331 (+10)

— Жирятинский район – 155 (+3)

— Рогнединский район – 124

— Иногородние – 68.

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