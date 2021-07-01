В Брянске ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны Аба Хенкин

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в четверг, 1 июля, ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Аба Хенкин. Аба Моисеевич немного не дожил до 105-летия. Очередной юбилей он должен был отметить 23 июля.

Легендарный контрразведчик родился в 1916 году на Брянщине. В годы Великой Отечественной войны Аба Моисеевич служил в подразделении «Смерш». Освобождал Смоленск, форсировал Южный Буг. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Бессарабии, ликвидировал прорыв под Харьковом.

Летом 1945-го подразделение, где служил Аба Хенкин, перебросили в Манчжурию. Там смершевцы боролись с японскими диверсантами. После войны Аба Моисеевич служил в Хабаровском крае.

В начале 50-х годов вместе с семьей переехал в Смоленск, работал в местном краеведческом музее. В 1993 году вернулся на родную брянскую землю.

Аба Хенкин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой степени, медалями.

"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Абы Моисеевича.

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