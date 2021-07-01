В Брянской области ураган повредил лес на 620 гектарах

Фото: управление лесами Брянской области.

Лесные насаждения на площади в 620 гектаров пострадали в Брянской области во время урагана 27 июня. Их объем – не меньше 62000 тысяч кубометров, сообщают в региональном управлении лесами.

Деревья в большем количестве пострадали в результате ветровала и бурелома. При падении те повреждали объекты инфраструктуры, электрические линии, здания и сооружения.

– Было принято решение о проведении выездного совещания межведомственной комиссии по вопросу ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, – говорят в региональном управлении лесами. – Совещание состоялось в районе города Сельцо, где леса повреждены наиболее сильно.

В итоге приняли меры по уборке ветровальных, буреломных и аварийных деревьев. В первую очередь спецслужбы работали вблизи населенных пунктов и объектов экономики. Так, к примеру, расчистили завалы на территории санатория «Домашово» и базы отдыха «Сосновый бор».

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