В массовом ДТП в Выгоничском районе один человек погиб, двое получили травмы

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Один человек погиб и двое получили травмы в массовом ДТП в Выгоничском районе во вторник, 29 июня. Среди пострадавших есть ребенок – 13-летний мальчик. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около 12.25 на 35-м километре автодороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

Предварительно установили, что происшествие спровоцировал 48-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц». Тот потерял управление над машиной – вследствие аквапланирования* – и выехал на встречную полосу. Дальше произошло столкновение с большегрузом «Скания» с полуприцепом. А затем с автомобилем «ГАЗон Некст».

Водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте. Его 13-летний пассажир выжил. У мальчика – ушиб груди, закрытая черепно-мозговая травма, рана волосистой части головы. Также повреждения получил 21-летний водитель крупнотоннажного грузовика «ГАЗон»: ушиб груди и рану колена. Последнему, в отличие от несовершеннолетнего, госпитализация не потребовалась.

– По факту ДТП полицейские проводят проверку, – добавляют в Госавтоинспекции.

Напомним, всего за сутки в Брянской области зарегистрировали три ДТП, в которых есть пострадавшие.

СПРАВКА «КП»:

*Аквапланирование – это потеря сцепления шины с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на его поверхности. Как следует из самого слова, это буквально эффект «планирования по поверхности воды» – его еще называют «водяной клин».

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