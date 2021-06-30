Игорь Маковский провел заседание Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: «Россети Центр».

Ключевым вопросом заседания стало проведение аварийно-восстановительных работ после мощного ливня и шквалистого ветра, который обрушился на регионы Центрального федерального округа в воскресенье и понедельник. Вихревыми потоками мощностью до 25 метров в секунду были вызваны технологические нарушения в работе электросетевого комплекса. Наиболее пострадавшими от непогоды территориями стали Тверская и Ярославская области.

Персонал энергокомпаний был заранее мобилизован и незамедлительно приступил к аварийно-восстановительным работам. Это позволило в короткое время вернуть подачу электроэнергии всем крупным населенным пунктам.

Сейчас в режиме повышенной готовности находятся 15 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Сотрудники Обществ завершают ремонт на энергосетях, который осложняются размытыми дорогами и заваленными деревьями, а также работают по индивидуальным заявкам от жителей. Все мероприятия будут проводиться в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения регионов.

«Этот год бьет все рекорды по количеству погодных аномалий. Энергетики на высоком уровне встретили все неблагоприятные явления и оперативно реагировали на их последствия. Кроме того, параллельно с аварийно-восстановительными работами проводилась расчистка просек и вырубка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи. Это позволило значительно повысить надежность энергокомплексов регионов и снизить количество отключений», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.