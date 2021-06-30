Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 324 жителя региона, выздоровели 140 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 44488 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42067 жителей области, умерли 5007 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 610 тысяч. За сутки выполнили 2288 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 111 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брняском районе выявили 75 новых случаев коронавируса, в Дятьковском – 24, в Новозыбкове – 14. По 12 новых ковид-положительных прибавилось в Клинцах и Выгоничском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июня 2021 года:
— Брянск – 16566 (+111)
— Брянский район – 4992 (+75)
— Дятьковский район – 1853 (+24)
— Карачевский район – 1509 (+3)
— Клинцы – 1380 (+12)
— Стародубский район – 1260 (+2)
— Новозыбков – 1200 (+14)
— Трубчевский район – 1183 (+8)
— Навлинский район – 1034 (+2)
— Выгоничский район – 1019 (+12)
— Жуковский район – 998 (+9)
— Брасовский район – 973 (+6)
— Унечский район – 904 (+4)
— Мглинский район – 764 (+1)
— Климовский район – 749 (+1)
— Почепский район – 748 (+5)
— Погарский район – 703 (+7)
— Фокино – 689 (+6)
— Сельцо – 603 (+7)
— Дубровский район – 564
— Клетнянский район – 579 (+6)
— Клинцовский район – 531 (+1)
— Суземский район – 488 (+1)
— Суражский район – 457 (+1)
— Злынковский район – 433 (+3)
— Гордеевский район – 406
— Красногорский район – 335
— Севский район – 321
— Жирятинский район – 152
— Рогнединский район – 124
— Иногородние – 68.
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