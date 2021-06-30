Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 324 жителя региона, выздоровели 140 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 44488 человек подтвердили коронавирус, вылечились 42067 жителей области, умерли 5007 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 610 тысяч. За сутки выполнили 2288 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 111 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брняском районе выявили 75 новых случаев коронавируса, в Дятьковском – 24, в Новозыбкове – 14. По 12 новых ковид-положительных прибавилось в Клинцах и Выгоничском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июня 2021 года:

— Брянск – 16566 (+111)

— Брянский район – 4992 (+75)

— Дятьковский район – 1853 (+24)

— Карачевский район – 1509 (+3)

— Клинцы – 1380 (+12)

— Стародубский район – 1260 (+2)

— Новозыбков – 1200 (+14)

— Трубчевский район – 1183 (+8)

— Навлинский район – 1034 (+2)

— Выгоничский район – 1019 (+12)

— Жуковский район – 998 (+9)

— Брасовский район – 973 (+6)

— Унечский район – 904 (+4)

— Мглинский район – 764 (+1)

— Климовский район – 749 (+1)

— Почепский район – 748 (+5)

— Погарский район – 703 (+7)

— Фокино – 689 (+6)

— Сельцо – 603 (+7)

— Дубровский район – 564

— Клетнянский район – 579 (+6)

— Клинцовский район – 531 (+1)

— Суземский район – 488 (+1)

— Суражский район – 457 (+1)

— Злынковский район – 433 (+3)

— Гордеевский район – 406

— Красногорский район – 335

— Севский район – 321

— Жирятинский район – 152

— Рогнединский район – 124

— Иногородние – 68.

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