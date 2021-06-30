Разрушенную ливнем дамбу на выезде из Брянска начнут ремонтировать 30 июня

Фото: телеканал "Брянская губерния".

Восстановительные работы дамбы на трассе «Орел-Смоленск» у поворота на улицу Романа Брянского начнут в среду, 30 июня. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Участок, привыкающий к федеральной дороге, пострадал в результате непогоды 27 июня. Тогда, напомним, за несколько часов выпала едва ли не месячная норма осадков - 76 миллиметров из 80. В городе массово падали деревья, происходили обрывы линий электропередачи, подмывало дороги.

Самые резонансные размывы зафиксировали в Навлинском районе и Советском районе Брянска. Так, в области поплыла дорога, ведущая в село Пролысово. Причем в провале оказался легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. В самом Брянске не повезло дамбе на выезде. Там пострадали пешеходные дорожки по обе стороны. Инцидент активно обсуждали горожане в соцсетях. Пользователи массово делились фотографиями с места ЧП.

В итоге ситуацию прокомментировали в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

Уточняется, что согласие на обустройство примыкания улицы Романа Брянского к трассе Р-120 в ведомстве дали в сентябре 2017 года.

«В соответствии с техническими требованиями и условиями администрация Брянского района обязана содержать переходно-скоростные полосы в нормативном состоянии, обеспечивать круглогодичное бесперебойное и безопасное дорожное движение, а также сохранять конструктивные элементы участка автомобильной дороги», - подчеркивают в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск.

В администрации Брянского района сейчас разрабатывают проектную документацию на выполнение работ по восстановлению конструктивных элементов участка автомобильных дорог. Тем не менее, на участке уже 30 июня начнут необходимые работы. Предполагается, что они займут около двух недель. Сейчас аварийный участок огорожен.

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