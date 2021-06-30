Скончалась заместитель главврача брянской облбольницы Татьяна Лунина

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске на 67-м году жизни скончалась заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи областной больницы № 1 Татьяна Лунина. Скорбную новость 29 июня распространил региональный департамент здравоохранения.

В последнее время Татьяна Владимировна тяжело болела.

«Татьяну Владимировну хорошо знали все сотрудники больницы, ее заботливое отношение к пациенткам высоко ценили женщины, а коллеги отмечали готовность помочь с решением проблем лечения. В то же время она была требовательным руководителем, умеющим решать поставленные задачи», - говорится в некрологе.

СПРАВКА:

Татьяна Лунина родилась в 1954 году в Брянске. Окончила школу с золотой медалью. Специальность получала во втором Московском государственном медицинском институте имени Николая Пирогова. Трудовую деятельность начала врачом ординатором второго роддома в Брянске. А в августе 1982-го перешла на работу в областную больницу – в качестве акушера-гинеколога акушерского корпуса.

Еще до прихода в облбольницу Татьяна Владимировна повышала квалификацию – в Москве и столице Азербайджана. В итоге ей присвоили высшую квалификационную категорию.

В первые годы после Чернобыльской катастрофы медик активно работала в юго-западных районах. Вместе с коллегами она наладила оказание помощи женщинам самого пострадавшего района – Красногорского.

В 2004 году Татьяну Владимировну премировали - по случаю ее 50-летия. Тогда же наградили Почетной грамотой Брянской областной Думы. А годом позже присудили знак «Отличник здравоохранения». В 2009 году Татьяну Лунину наградили еще одной грамотой облдумы – за многолетний добросовестный труд. 27 мая 2010-го ее назначили заместителем главврача по медицинской части, а потом заместителем по акушерско-гинекологической помощи. В 2012 году список наград врача пополнила самая главная – указом президента страны ей присудили звание «Заслуженный врач РФ».

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