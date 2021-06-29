Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 318 жителей региона, выздоровели 107 человек. Зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 44164 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41927 жителей области, умерли 496 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608,6 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 117 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Унечском районе выявили 22 новых случаев коронавируса, в Стародубском – 19, в Клинцах – 16, в Дятьковском районе – 15, в Новозыбкове – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 28 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 июня 2021 года:
— Брянск – 16455 (+117)
— Брянский район – 4917 (+9)
— Дятьковский район – 1829 (+15)
— Карачевский район – 1506 (+2)
— Клинцы – 1368 (+16)
— Стародубский район – 1258 (+19)
— Новозыбков – 1186 (+13)
— Трубчевский район – 1175 (+11)
— Навлинский район – 1032 (+9)
— Выгоничский район – 1007
— Жуковский район – 989 (+10)
— Брасовский район – 967 (+1)
— Комаричский район – 900
— Унечский район – 900 (+22)
— Мглинский район – 763 (+2)
— Климовский район – 748 (+2)
— Почепский район – 743 (+10)
— Погарский район – 696 (+6)
— Фокино – 683 (+8)
— Сельцо – 596 (+1)
— Дубровский район – 564 (+4)
— Клетнянский район – 573 (+7)
— Клинцовский район – 530 (+3)
— Суземский район – 487 (+9)
— Суражский район – 456 (+8)
— Злынковский район – 430
— Гордеевский район – 406 (+2)
— Красногорский район – 335 (+4)
— Севский район – 321 (+3)
— Жирятинский район – 152 (+3)
— Рогнединский район – 124 (+2)
— Иногородние – 68.
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