Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 318 жителей региона, выздоровели 107 человек. Зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 44164 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41927 жителей области, умерли 496 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608,6 тысячи. За сутки не выполнили ни одного ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 117 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Унечском районе выявили 22 новых случаев коронавируса, в Стародубском – 19, в Клинцах – 16, в Дятьковском районе – 15, в Новозыбкове – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки обнаружили в 28 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 июня 2021 года:

— Брянск – 16455 (+117)

— Брянский район – 4917 (+9)

— Дятьковский район – 1829 (+15)

— Карачевский район – 1506 (+2)

— Клинцы – 1368 (+16)

— Стародубский район – 1258 (+19)

— Новозыбков – 1186 (+13)

— Трубчевский район – 1175 (+11)

— Навлинский район – 1032 (+9)

— Выгоничский район – 1007

— Жуковский район – 989 (+10)

— Брасовский район – 967 (+1)

— Комаричский район – 900

— Унечский район – 900 (+22)

— Мглинский район – 763 (+2)

— Климовский район – 748 (+2)

— Почепский район – 743 (+10)

— Погарский район – 696 (+6)

— Фокино – 683 (+8)

— Сельцо – 596 (+1)

— Дубровский район – 564 (+4)

— Клетнянский район – 573 (+7)

— Клинцовский район – 530 (+3)

— Суземский район – 487 (+9)

— Суражский район – 456 (+8)

— Злынковский район – 430

— Гордеевский район – 406 (+2)

— Красногорский район – 335 (+4)

— Севский район – 321 (+3)

— Жирятинский район – 152 (+3)

— Рогнединский район – 124 (+2)

— Иногородние – 68.

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