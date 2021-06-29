Оставшиеся без школы и стадиона брянцы записали обращение к президенту

Фото: скриншот видеоролика.

Жители старого аэропорта в Брянске записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они попросили не допустить строительства высотки на месте, изначально предназначенном под школу и стадион. Ролик доступен на популярном видеохостинге.

В необычной акции поучаствовали несколько семей. Они расположились непосредственно на том участке, где, согласно изначальному плану застройки, должны появиться соцобъекты. И растянули баннеры следующего содержания:

«Мы не устраиваем одиночных пикетов, не проводим митинги, не оскорбляем власть. Мы просим не перекраивать утвержденный ранее проект планировки территории старого аэропорта. Просим построить здесь ранее обещанный стадион, открытый теннисный корт и школу для наших детей, а не 17-этажный дом. Пожалуйста, поддержите нас и наших детей. Нам здесь жить!»

Напомним, против строительства многоэтажки в районе бывшего ангара на старом аэропорту выступили жители новых домов на улицах Визнюка, Войстроченко и Степной. Изначально на участке действительно собирались возводить школу. Однако при оформлении куска земли «всплыли» непредвиденные сложности. Выяснилось, что участок состоит из четырех частей. Два из них находятся в федеральной собственности. Еще один – в частной. И лишь один в муниципальной. И последний слишком мал под строительство образовательного учреждения.

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