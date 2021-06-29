Где сделать прививку от коронавируса в Брянске: все пункты вакцинации в регионе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области к концу июня 2021 года прививку от коронавируса сделали порядка 180 тысяч жителей. В регионе работает 66 прививочных кабинета в 33 медицинских организациях, 12 мобильных пунктов вакцинации, а также две частные клиники. Вакцинация проводится ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 20:00, а также в выходные дни в ТРЦ «Аэропарк», ТРЦ «Бум-сити», ТРЦ «Европа». Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Брянске.

Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги. А также по телефону поликлиники или больницы по месту жительства.

Мы собрали все адреса и телефоны прививочных кабинетов в Брянске и Брянской области.

Брянск:

г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а

Телефон (4832) 73 07 15

г. Брянск, ул. Куйбышева, 3

Телефон (4832) 30 61 51

г. Брянск, просп. Станке Димитрова, 102

4. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

г. Брянск, Авиационный пер., 2а

Телефон (4832) 21 20 01

5. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»

г. Брянск, ул. Фокина, 40а

Телефон (4832) 21 20 00

6. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»

г. Брянск, пр. Московский, 99

Телефон (4832) 21 21 09

7. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»

п. Белые Берега, ул. К. Маркса, 12

Телефон (4832) 71 44 10

Область:

8. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»

Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Липовая Аллея, 20

Телефон (48354) 9 11 76

9. ГБУЗ «Брянская межрайонная больница»

Брянский р-н, п. Глинищево, ул. Больничная, 4

Телефон (4832) 94 16 00

10. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»

п. Выгоничи, ул. Больничная, 1

Телефон (48341) 2 15 49

11. ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»

с. Гордеевка, ул. Ленина, 2

Телефон (48340) 2 13 81

12. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»

рп. Дубровка, Микрорайон 1-й, д. 3, строение 1-7

Телефон (48332) 9 12 31

13. ГБУЗ «Дятьковская районная больница им. В.А. Понизова»

г. Дятьково, ул. Ленина, 218

Телефон (48333) 3 13 42

14. ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»

г. Жуковка, пер. Первомайский, 19

Телефон (48334) 3 24 81

15. ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»

г. Злынка, ул. К. Маркса, 32

Телефон (48358) 2 19 35

16. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»

г. Карачев, ул. Первомайская, 148

Телефон (48335) 2 40 69

17. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»

п. Клетня, ул. Заозерная, 33

Телефон (48338) 9 11 42

18. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»

пгт Климово, ул. Полевая, 34

Телефон (48347) 2 17 39

19. ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»

г. Клинцы, пр. Ленина, 58

Телефон (48336) 5 65 18

20. ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»

пгт Комаричи, ул. Осипенко, 69

Телефон (48355) 9 11 30

21. ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»

пгт Красная Гора, ул. Больничная, 55

Телефон (48346) 9 15 18

22. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»

г. Мглин, ул. Ленина, 35

Телефон (48339) 2 16 67

23. ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»

пгт Навля, ул. Полины Осипенко, 38а

Телефон (48342) 2 20 25

24. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»

г. Новозыбков, ул. Красная, 81

Телефон (48343) 3 29 05

25. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»

пгт. Погар, ул. Октябрьская, 41

Телефон (48349) 2 15 81

26. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»

г. Почеп, ул. Мира, 72

Телефон (48345) 3 51 31

27. ГБУЗ «Сельцовская городская больница»

Брянский р-н, г. Сельцо, ул. Свердлова, 2

Телефон (4832) 97 36 95

28. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»

г. Стародуб, ул. Семашко, 23

Телефон (48348) 2 22 71

29. ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»

п. Суземка, ул. Первомайская, 83

Телефон (48353) 2 13 87

30. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»

г. Сураж, ул. Белорусская, д.74 А

Телефон (48330) 2 15 28

31. ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»

г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, 15

Телефон (48352) 2 28 23

32. ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»

г. Унеча, ул. Октябрьская, 54

Телефон (48351) 2 22 60

33. ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц»

г. Фокино, ул. Карла Маркса, 12

Телефон (48333) 4 26 60

Частные клиники:

34. ООО «Семейный доктор»

г. Брянск, ул. Ульянова, д. 4

Телефон (4832) 59 93 59

35. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Брянск»

г. Брянск, пр-т Московский, д. 95

Телефон (4832) 74 83 81

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