Где сделать прививку от коронавируса в Брянске: все пункты вакцинации в регионе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области к концу июня 2021 года прививку от коронавируса сделали порядка 180 тысяч жителей. В регионе работает 66 прививочных кабинета в 33 медицинских организациях, 12 мобильных пунктов вакцинации, а также две частные клиники. Вакцинация проводится ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 20:00, а также в выходные дни в ТРЦ «Аэропарк», ТРЦ «Бум-сити», ТРЦ «Европа». Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Брянске.
Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги. А также по телефону поликлиники или больницы по месту жительства.
Мы собрали все адреса и телефоны прививочных кабинетов в Брянске и Брянской области.
Брянск:
г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а
Телефон (4832) 73 07 15
г. Брянск, ул. Куйбышева, 3
Телефон (4832) 30 61 51
г. Брянск, просп. Станке Димитрова, 102
4. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
г. Брянск, Авиационный пер., 2а
Телефон (4832) 21 20 01
5. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»
г. Брянск, ул. Фокина, 40а
Телефон (4832) 21 20 00
6. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
г. Брянск, пр. Московский, 99
Телефон (4832) 21 21 09
7. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»
п. Белые Берега, ул. К. Маркса, 12
Телефон (4832) 71 44 10
Область:
8. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»
Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Липовая Аллея, 20
Телефон (48354) 9 11 76
9. ГБУЗ «Брянская межрайонная больница»
Брянский р-н, п. Глинищево, ул. Больничная, 4
Телефон (4832) 94 16 00
10. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»
п. Выгоничи, ул. Больничная, 1
Телефон (48341) 2 15 49
11. ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»
с. Гордеевка, ул. Ленина, 2
Телефон (48340) 2 13 81
12. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»
рп. Дубровка, Микрорайон 1-й, д. 3, строение 1-7
Телефон (48332) 9 12 31
13. ГБУЗ «Дятьковская районная больница им. В.А. Понизова»
г. Дятьково, ул. Ленина, 218
Телефон (48333) 3 13 42
14. ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»
г. Жуковка, пер. Первомайский, 19
Телефон (48334) 3 24 81
15. ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»
г. Злынка, ул. К. Маркса, 32
Телефон (48358) 2 19 35
16. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»
г. Карачев, ул. Первомайская, 148
Телефон (48335) 2 40 69
17. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»
п. Клетня, ул. Заозерная, 33
Телефон (48338) 9 11 42
18. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»
пгт Климово, ул. Полевая, 34
Телефон (48347) 2 17 39
19. ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»
г. Клинцы, пр. Ленина, 58
Телефон (48336) 5 65 18
20. ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»
пгт Комаричи, ул. Осипенко, 69
Телефон (48355) 9 11 30
21. ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»
пгт Красная Гора, ул. Больничная, 55
Телефон (48346) 9 15 18
22. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»
г. Мглин, ул. Ленина, 35
Телефон (48339) 2 16 67
23. ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»
пгт Навля, ул. Полины Осипенко, 38а
Телефон (48342) 2 20 25
24. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»
г. Новозыбков, ул. Красная, 81
Телефон (48343) 3 29 05
25. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»
пгт. Погар, ул. Октябрьская, 41
Телефон (48349) 2 15 81
26. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»
г. Почеп, ул. Мира, 72
Телефон (48345) 3 51 31
27. ГБУЗ «Сельцовская городская больница»
Брянский р-н, г. Сельцо, ул. Свердлова, 2
Телефон (4832) 97 36 95
28. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»
г. Стародуб, ул. Семашко, 23
Телефон (48348) 2 22 71
29. ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»
п. Суземка, ул. Первомайская, 83
Телефон (48353) 2 13 87
30. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»
г. Сураж, ул. Белорусская, д.74 А
Телефон (48330) 2 15 28
31. ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»
г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, 15
Телефон (48352) 2 28 23
32. ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»
г. Унеча, ул. Октябрьская, 54
Телефон (48351) 2 22 60
33. ГБУЗ «Фокинская городская больница им. В.И. Гедройц»
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 12
Телефон (48333) 4 26 60
Частные клиники:
34. ООО «Семейный доктор»
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 4
Телефон (4832) 59 93 59
35. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Брянск»
г. Брянск, пр-т Московский, д. 95
Телефон (4832) 74 83 81
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