Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Павел Зеленин: О самых популярных услугах и новых сервисах для жителей

Фото: ПАО "Ростелеком".

Во время эпидемии коронавируса цифровые услуги стали необходимыми как никогда. Какие из них самые востребованные среди жителей Брянской области, какие сервисы набирают популярность в последнее время, как с помощью технологий меняется жизнь брянцев. Об этом и многом другом Павел Зеленин рассказал журналистам.

Традиционные услуги

Какие традиционные базовые услуги пользуются популярностью у жителей региона? Это высокоскоростной доступ в интернет и интерактивное телевидение. Во время самоизоляции телекоммуникационные услуги вышли на первый план. Многим приходилось работать из дома, передавать большой объем данных. И для этого требовался быстрый интернет.

Число интернет-абонентов «Ростелекома» к 1 кварталу 2020 года выросло на 5%, а пользователей телевидения – на 15%. В 1 квартале текущего года количество домохозяйств в Брянской области, подключенных к интернету от «Ростелекома», превысило 100 тысяч. Выросло и число пользователей мобильной связью: на начало второго квартала рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50%.

- Это обусловлено растущей популярностью комплексных пакетных предложений у жителей области, - говорит Павел Зеленин. - Эти тарифные планы идеально подходят для тех, кто желает сэкономить и одновременно получить в пользование максимальный набор услуг высокого качества: мобильную связь, интернет и телевидение. Причем, к одному лицевому счету можно привязать до 5 сим-карт. Оплата будет производиться один раз в месяц на один лицевой счет. Это экономит время и дает возможность управлять подключенными сервисами в режиме «одного окна» без заключения дополнительных контрактов с разными компаниями.

Мультимедийной онлайн-платформой WINK пользуются почти 38 тысяч абонентов Брянской области. Она доступна на любом экране – телевизорах со Smart TV или одноименной приставкой, планшетах, смартфонах c операционной системой Android или IOS, компьютерах и других гаджетах. Сервис включает в себя около 400 телеканалов, более 60 тысяч фильмов и сериалов. Среди дополнительных опций – перемотка, пауза, «Родительский контроль» и даже возможность обменять уже оплаченный фильм, если он не понравился. К одному аккаунту можно подключить до пяти гаджетов.

Интерактивные сервисы

Но ни одним интернетом и телевидением жив человек. «Ростелеком» постоянно дорабатывает сервисы, внедряет новые решения, добавляет различные опции, тематические подписки.

При подключении услуги «Домашний Интернет» клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями, такими как антивирус и «Safe Kids», разработанный лабораторией «Kaspersky». Это не простой родительский контроль, который выключает гаджет ребенка. Он научит школьника безопасно пользоваться интернетом, ограничит или запретит доступ к опасному контенту, проконтролирует время использования устройств, отследит местонахождение ребенка и отправит уведомления родителям об его активности в Интернете.

В этом году 5-летие отметил специальный тариф для геймеров «Игровой». В 2020 году он был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров.

- Облачные игры от GFN.RU были интегрированы в видеоприставку нового поколения Wink+, - рассказывает Павел Зеленин. - Гейминг стал доступен на большом экране с отличными техническими параметрами. Осенью «Ростелеком» в партнерстве с Huawei представил специальный домашний роутер для геймеров, который использует технологии искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает пользователям новый уровень игрового опыта благодаря приоритизации трафика популярных онлайн-игр и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами.

На страже безопасности

Новые интернет-технологии меняют нашу жизнь, делая ее удобнее и безопаснее. «Ростелеком» предлагает современные системы защиты жилища.

В жилищном комплексе «Академический» в Брянске компания запустила первые цифровые сервисы платформы «Ростелеком Ключ». На территории и внутри домов установлено видеонаблюдение. На входах в подъезды и на территорию комплекса – умные домофоны. У жильцов нет традиционных ключей от них. Дверь можно не только открыть с экрана смартфона, но и посмотреть, кто приходил, когда никого не было дома. Также платформа позволяет пользоваться и другими услугами. Например, можно установить на территории жилой зоны умный шлагбаум, который пропускает автотранспорт, считывая номера машин жильцов.

В летний период брянцы активно используют услугу «Видеонаблюдение». Многие переезжают на дачу, направляются в отпуск. Все ли в порядке в квартире? В сохранности ли имущество во дворе частного дома? Видеопоток доступен для просмотра онлайн с любого девайса или в записи из облачного хранилища в любой точке мира при наличии интернета.

- Современному человеку уже недостаточно традиционных услуг, - говорит Павел Зеленин. – Сегодня тренды активно формируют у жителей спрос на дополнительные сервисы, популярный контент, комфорт и безопасность в жилых зонах. Мы постоянно совершенствуем действующие сервисы и выводим на рынок новые продукты, ориентируясь на ключевые потребности клиентов.