На Фокина в Брянске образовался провал высотой в четыре этажа

Фото: vk,com, сообщество "Типичный Брянск".

Провал высотой в четыре этажа образовался на улице Фокина в Брянске в результате ливневых дождей. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях в понедельник, 28 июня.

ЧП произошло в Советском районе. Ближайший к нему дом - №95.

Автор поста уточнил, что дорогу на участке размыло еще две недели назад. Правда, тогда был небольшой провал. После ливневых дождей 26-27 июня ситуация усугубилась - пошел оползень. В итоге «ушла» часть оврага.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях:

«Надо было думать, когда давали разрешение на строительство этих высотных домов на краю оврага, к тому же памятника природы...».

«Дом находится выше, это близко к частным домам по Пролетарской улице».

«Еще пару ливней и дома вдоль Судка поплывут в Десну».

Напомним, последние два дня в Брянской области наблюдают ливневые дожди. Это связано с прохождением грозового фронта. Также дует порывистый ветер. Его скорость достигает 20 метров в секунду.

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