Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровел 141 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 43846 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41820 жителей области, умер 481 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608,6 тысячи. За сутки выполнили 272 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 163 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 35 новых случаев коронавируса, в Выгоничском – 34, в Навлинском и Карачевском – по 22. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 июня 2021 года:
— Брянск – 16338 (+163)
— Брянский район – 4908 (+35)
— Дятьковский район – 1814 (+2)
— Карачевский район – 1504 (+22)
— Клинцы – 1352
— Стародубский район – 1239
— Трубчевский район – 1164
— Новозыбков – 1173 (+1)
— Навлинский район – 1023 (+22)
— Выгоничский район – 1007 (+34)
— Жуковский район – 979 (+2)
— Брасовский район – 966 (+7)
— Комаричский район – 900 (+2)
— Унечский район – 878 (+1)
— Мглинский район – 761 (+1)
— Климовский район – 746
— Почепский район – 733 (+3)
— Погарский район – 690
— Фокино – 675
— Сельцо – 595 (+5)
— Дубровский район – 560
— Клетнянский район – 566 (+1)
— Клинцовский район – 527
— Суземский район – 478
— Суражский район – 448 (+1)
— Злынковский район – 430
— Гордеевский район – 404 (+1)
— Красногорский район – 331
— Севский район – 318
— Жирятинский район – 149
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 68.
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