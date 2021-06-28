Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 303 жителя региона, выздоровел 141 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 43846 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41820 жителей области, умер 481 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608,6 тысячи. За сутки выполнили 272 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 163 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 35 новых случаев коронавируса, в Выгоничском – 34, в Навлинском и Карачевском – по 22. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 июня 2021 года:

— Брянск – 16338 (+163)

— Брянский район – 4908 (+35)

— Дятьковский район – 1814 (+2)

— Карачевский район – 1504 (+22)

— Клинцы – 1352

— Стародубский район – 1239

— Трубчевский район – 1164

— Новозыбков – 1173 (+1)

— Навлинский район – 1023 (+22)

— Выгоничский район – 1007 (+34)

— Жуковский район – 979 (+2)

— Брасовский район – 966 (+7)

— Комаричский район – 900 (+2)

— Унечский район – 878 (+1)

— Мглинский район – 761 (+1)

— Климовский район – 746

— Почепский район – 733 (+3)

— Погарский район – 690

— Фокино – 675

— Сельцо – 595 (+5)

— Дубровский район – 560

— Клетнянский район – 566 (+1)

— Клинцовский район – 527

— Суземский район – 478

— Суражский район – 448 (+1)

— Злынковский район – 430

— Гордеевский район – 404 (+1)

— Красногорский район – 331

— Севский район – 318

— Жирятинский район – 149

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 68.

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