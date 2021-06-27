Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 277 жителей региона, выздоровели 174 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 43543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41679 жителей области, умерли 469 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608 тысяч. За сутки выполнили 2502 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 75 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе выявили 32 новых случая коронавируса, в Навлинском районе – 28, в Новозыбкове – 27. 23 инфицированных прибавилось Брянском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 25 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 июня 2021 года:
— Брянск – 16175 (+75)
— Брянский район – 4873 (+23)
— Дятьковский район – 1812 (+11)
— Карачевский район – 1482 (+32)
— Клинцы – 1352 (+2)
— Стародубский район – 1239 (+5)
— Трубчевский район – 1164 (+6)
— Новозыбков – 1172 (+27)
— Навлинский район – 1001 (+28)
— Выгоничский район – 973 (+3)
— Жуковский район – 977 (+8)
— Брасовский район – 959 (+4)
— Комаричский район – 898 (+3)
— Унечский район – 877 (+6)
— Мглинский район – 760 (+7)
— Климовский район – 746 (+6)
— Почепский район – 730 (+4)
— Погарский район – 690
— Фокино – 675
— Сельцо – 590 (+6)
— Дубровский район – 560 (+1)
— Клетнянский район – 565 (+4)
— Клинцовский район – 527 (+4)
— Суземский район – 478 (+3)
— Суражский район – 447
— Злынковский район – 430 (+1)
— Гордеевский район – 403 (+4)
— Красногорский район – 331 (+4)
— Севский район – 318
— Жирятинский район – 149
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 68.
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