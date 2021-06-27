Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 277 жителей региона, выздоровели 174 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 43543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41679 жителей области, умерли 469 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 608 тысяч. За сутки выполнили 2502 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 75 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе выявили 32 новых случая коронавируса, в Навлинском районе – 28, в Новозыбкове – 27. 23 инфицированных прибавилось Брянском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 25 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 июня 2021 года:

— Брянск – 16175 (+75)

— Брянский район – 4873 (+23)

— Дятьковский район – 1812 (+11)

— Карачевский район – 1482 (+32)

— Клинцы – 1352 (+2)

— Стародубский район – 1239 (+5)

— Трубчевский район – 1164 (+6)

— Новозыбков – 1172 (+27)

— Навлинский район – 1001 (+28)

— Выгоничский район – 973 (+3)

— Жуковский район – 977 (+8)

— Брасовский район – 959 (+4)

— Комаричский район – 898 (+3)

— Унечский район – 877 (+6)

— Мглинский район – 760 (+7)

— Климовский район – 746 (+6)

— Почепский район – 730 (+4)

— Погарский район – 690

— Фокино – 675

— Сельцо – 590 (+6)

— Дубровский район – 560 (+1)

— Клетнянский район – 565 (+4)

— Клинцовский район – 527 (+4)

— Суземский район – 478 (+3)

— Суражский район – 447

— Злынковский район – 430 (+1)

— Гордеевский район – 403 (+4)

— Красногорский район – 331 (+4)

— Севский район – 318

— Жирятинский район – 149

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 68.

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