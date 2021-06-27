При столкновении грузовика и легковушки в Севском районе погибли два человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Два человека погибли в ДТП в Севском районе ночью 27 июня. Легковушка влетела в грузовик, который стоял на проезжей части. Пострадавших пришлось вырезать из машины спасателям.

Трагедия произошла около 02.00 на 517-м километре автодороги Москва-Киев.

По предварительной информации ГИБДД, 54-летний водитель автомобиля ЛАДА-212140 допустил столкновение с грузовиком. «Мерседес-Бенц» с полуприцепом стоял на проезжей части. У него были включены габаритные огни и аварийная сигнализация.

Водитель легкового авто и его 28-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - добавляют в региональной Госавтоинспекции. - Состояние водителей в момент аварии определит медицинская экспертиза.

Напомним, похожее ДТП 20 июня произошло в Унечском районе. Тогда также погибли два человека. А столкнулись «Лада» и трактор Белорус. В момент ДТП трактор остановился для поворота. Однако на его прицепе не было габаритных огней. По факту случившегося завели уголовное дело.

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