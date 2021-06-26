Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 236 жителей региона, выздоровели 135 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 43266 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41505 жителей области, умерли 459 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 605 тысяч. За сутки выполнили 2161 ПЦР-тест.

В Брянске зафиксировали 111 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 30 новых случаев коронавируса, в Жуковском – 11, в Клинцах – 8. По шесть новых ковид-положительных прибавилось в Дятьковском, Трубчевском и Красногорском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 24 муниципалитетах Брянской области. Также брянскую статистику пополнил еще один иногородний гражданин – 68-й с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 июня 2021 года:

— Брянск – 16100 (+111)

— Брянский район – 4850 (+30)

— Дятьковский район – 1801 (+6)

— Карачевский район – 1450 (+5)

— Клинцы – 1350 (+8)

— Стародубский район – 1234 (+4)

— Трубчевский район – 1158 (+6)

— Новозыбков – 1145 (+4)

— Навлинский район – 973

— Выгоничский район – 970

— Жуковский район – 969 (+11)

— Брасовский район – 955 (+4)

— Комаричский район – 895

— Унечский район – 871 (+2)

— Мглинский район – 753 (+5)

— Климовский район – 740 (+1)

— Почепский район – 726 (+5)

— Погарский район – 690 (+4)

— Фокино – 675 (+4)

— Сельцо – 584 (+5)

— Дубровский район – 559 (+1)

— Клетнянский район – 561 (+1)

— Клинцовский район – 523 (+3)

— Суземский район – 475 (+4)

— Суражский район – 447

— Злынковский район – 429

— Гордеевский район – 399 (+4)

— Красногорский район – 327 (+6)

— Севский район – 318 (+1)

— Жирятинский район – 149

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 68 (+1).

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