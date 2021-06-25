В Брянске открыли памятную доску актрисе Марии Гермацкой

Фото: пресс-служба Брянского горсовета.

В Брянске в пятницу, 25 июня, открыли памятную доску актрисе Марии Германской. Почти полвека она прослужила в Брянском театре драмы. Мемориальная табличка появилась на доме №37 на улице Фокина, где она прожила больше 40 лет. Инициаторами установки доски стали руководители и актеры драмтеатра, сообщают в пресс-службе горсовета.

Мария Гермацкая родилась в 1914 году в белорусской деревне. В детстве с родителями переехала в Смоленскую губернию. После окончания сельхозтехникума поступила в Смоленское театральное училище. Потом перевелась в Калинин. После окончания Великой Отечественной войны работала в театрах Калинина и Оренбурга. В Брянск Мария Павловна приехала уже состоявшейся актрисой в 1951 году.

Мария Гермацкая – первая актриса Брянского драмтеатра, которой присвоили звание народной. За 49 лет она сыграла больше 200 ролей.

Мария Павловна возглавляла брянское отделение Всероссийского театрального общества, была депутатом Брянского горсовета. В 1985 году ей присвоили звание "Почетного гражданина Брянска".