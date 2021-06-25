В этом году на расчистку Десны выделят 55,8 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В этом году на расчистку Десны выделят 55,8 миллиона рублей. Работы стартовали в прошлом году. За 5,3 миллиона рублей подрядчик обустроил карты намыва. Расчистка завершится в 2022 году. На работы выделят еще 27 миллионов рублей.

- Расчистка реки от донных отложений производится гидромеханизированным способом сверху вниз по течению дизельным земснарядом со складированием во временные отвалы, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Намывные грунты размещаются на правом берегу реки Десна на площадках временного складирования в целях последующей транспортировки.

Муниципальные предприятия будут использовать обезвоженные донные отложения для рекультиации земель. На восстановление биологических ресурсов контрактом предусмотрен один миллион рублей.

В 2021 году подрядчик продолжит устраивать карты намыва, удалит кустарники и другую растительность на берегах. На месте работ начали строить городок для рабочих, доставили специальную технику и гидромеханизированное устройство для расчистки русла. К работам приступил субподрядчик. На месте трудятся 20 человек.