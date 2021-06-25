Брянцев предупредили о жаре, грозе и граде 26 июня

При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Фото: Марина АНТОНОВА

Жителей Брянской области предупредили о сильной жаре, грозе и граде в субботу, 26 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не ожидают, днем пройдет кратковременный дождь и грозу. В отдельных районах пройдет град, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть восточный. Ночью - со скоростью 3-8 метров в секунду, днем - 7-12 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью будет от 18 до 23 тепла. Днем предупреждают о сильной жаре - 32-37 градусов.

Жителей области просят быть осторожными при непогоде и сильной жаре.