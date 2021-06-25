В Брянской области приостанавливают плановую госпитализацию для непривитых

Решение приняли на заседании оперативного штаба 24 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области из-за роста заболеваемости коронавирусом приостанавливают плановую медицинскую помощь. Она включает госпитализацию в стационар, в том числе дневной, плановую стоматологическую помощь, плановые осмотры врачей, профилактические медосмотры и диспансеризацию.

В протоколе заседания оперативного штаба указано, что медпомощь приостанавливают до улучшения эпидемиологической ситуации.

Но Брасовская районная больница опубликовала объявление, что плановая госпитализация возможна для пациентов, завершивших вакцинацию от коронавируса и имеющих отрицательный ПЦР-тест сроком не больше трех дней. Вакцинированным можно пройти платные медицинские осмотры и забрать заключение. В поликлиниках медицинскую помощь смогут получить пациенты с с острой патологией или обострением хронической болезни. В медучреждении ссылаются на приказ департамента здравоохранения Брянской области от 24 июня 2021 года.

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