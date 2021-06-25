Брянские МФЦ с 28 июня будут принимать посетителей только по предварительной записи

Брянские многофункциональные центры с 28 июня будут принимать посетителей только по предварительной записи. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 24 июня.
Записаться на прием можно через официальный сайт МФЦ или по телефонам.
Напомним, в регионе спортивные массовые мероприятия запретили посещать зрителям. Это вторая волна новых ограничений.
С 16 июня подросткам запретили одним посещать торговые центры, закрыли детские центры, ограничили работу кафе и ресторанов, запретили все массовые мероприятия.
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