Брянские МФЦ с 28 июня будут принимать посетителей только по предварительной записи

Брянские многофункциональные центры с 28 июня будут принимать посетителей только по предварительной записи. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба, которое прошло 24 июня.

Записаться на прием можно через официальный сайт МФЦ или по телефонам.

Напомним, в регионе спортивные массовые мероприятия запретили посещать зрителям. Это вторая волна новых ограничений.

С 16 июня подросткам запретили одним посещать торговые центры, закрыли детские центры, ограничили работу кафе и ресторанов, запретили все массовые мероприятия.

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