Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 213 жителей региона, выздоровели 146 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 43030 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41370 жителей области, умерли 448 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 603 тысячи. За сутки выполнили 2331 тест.
В Брянске зафиксировали 66 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 24 новых случая коронавируса, в Навлинском районе – 12, в Стародубском и Выгоничском - по 11. Десять новых случаев зафиксировали в Брянском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 июня 2021 года:
— Брянск – 15989 (+66)
— Брянский район – 4820 (+10)
— Дятьковский район – 1795 (+8)
— Карачевский район – 1445 (+2)
— Клинцы – 1342 (+5)
— Стародубский район – 1230 (+11)
— Трубчевский район – 1152 (+9)
— Новозыбков – 1141 (+24)
— Навлинский район – 973 (+12)
— Выгоничский район – 970 (+11)
— Жуковский район – 958 (+6)
— Брасовский район – 951 (+5)
— Комаричский район – 895
— Унечский район – 869 (+5)
— Мглинский район – 748 (+3)
— Климовский район – 739
— Почепский район – 721 (+2)
— Погарский район – 686 (+9)
— Фокино – 671 (+2)
— Сельцо – 579
— Дубровский район – 558
— Клетнянский район – 560 (+5)
— Клинцовский район – 520 (+1)
— Суземский район – 471 (+5)
— Суражский район – 447 (+4)
— Злынковский район – 429 (+3)
— Гордеевский район – 395 (+2)
— Красногорский район – 321 (+1)
— Севский район – 317 (+2)
— Жирятинский район – 149
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 67.
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