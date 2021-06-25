Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 213 жителей региона, выздоровели 146 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 43030 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41370 жителей области, умерли 448 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 превысило 603 тысячи. За сутки выполнили 2331 тест.

В Брянске зафиксировали 66 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 24 новых случая коронавируса, в Навлинском районе – 12, в Стародубском и Выгоничском - по 11. Десять новых случаев зафиксировали в Брянском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 июня 2021 года:

— Брянск – 15989 (+66)

— Брянский район – 4820 (+10)

— Дятьковский район – 1795 (+8)

— Карачевский район – 1445 (+2)

— Клинцы – 1342 (+5)

— Стародубский район – 1230 (+11)

— Трубчевский район – 1152 (+9)

— Новозыбков – 1141 (+24)

— Навлинский район – 973 (+12)

— Выгоничский район – 970 (+11)

— Жуковский район – 958 (+6)

— Брасовский район – 951 (+5)

— Комаричский район – 895

— Унечский район – 869 (+5)

— Мглинский район – 748 (+3)

— Климовский район – 739

— Почепский район – 721 (+2)

— Погарский район – 686 (+9)

— Фокино – 671 (+2)

— Сельцо – 579

— Дубровский район – 558

— Клетнянский район – 560 (+5)

— Клинцовский район – 520 (+1)

— Суземский район – 471 (+5)

— Суражский район – 447 (+4)

— Злынковский район – 429 (+3)

— Гордеевский район – 395 (+2)

— Красногорский район – 321 (+1)

— Севский район – 317 (+2)

— Жирятинский район – 149

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 67.

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