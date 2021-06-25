Сейчас в регионе работает 10 медицинских организаций для коронавирусных больных. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области готовят к открытию еще два ковидных госпиталя. Они будут располагаться на базе больниц в городе Фокино и в Выгоничах. Об этом рассказал врио замгубернатора Андрйе Бардуков на заседании оперативного штаба, которое прошло 24 июня.

23 июня открылось коронавирусное отделение в роддоме областной больницы. Оно рассчитано на 88 коек, 22 из них - акушерские и гинекологические.

На 24 июня в стационарах находится 1490 брянцев с коронавирусом. 100 пациентов - в реанимации. Пока открыты 10 больниц, в них есть 1773 койки, 1682 из них - в подачей кислорода. 224 оборудованы ИВЛ.

КТ-исследования проводят в четырех центрах.

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