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Общество25 июня 2021 10:00

В Брянской области из-за жары ограничили движение большегрузов на трассах

Фуры массой больше 44 тонн могут проехать только ночью
Марина АНТОНОВА
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Ограничения будут действовать при температуре выше 32 градусов.

Ограничения будут действовать при температуре выше 32 градусов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на региональных и межмуниципальных трассах ограничили движение большегрузов. При температуре больше 32 градусов по дорогам запрещено ездить грузовикам массой больше 44 тонн. В жаркий период они могут проехать по дорогам по ночам, с десяти часов вечера до десяти часов утра, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Летние ограничения на региональных и межмуниципальных автодорогах не распространяются на пассажирские автобусные перевозки, на транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС, на перевозку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, - говорят в управлении.

Кстати, синоптики прогнозируют, что в регионе ближайшие два дня, 25 и 26 июня, будут также аномально жаркими.

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