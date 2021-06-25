Товары для здоровья и красоты с доставкой на дом: В Брянске открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

В Брянске открылся первый в регионе хаб СБЕР ЕАПТЕКИ - одной из крупнейших в России онлайн-аптек (входит в экосистему Сбера). Его появление существенно расширит доступный для горожан ассортимент лекарств. В хабе представлено более 14 тысяч наименований медицинских препаратов и товаров для здоровья и красоты. А в перспективе возможность выбора вырастет до 18 тысяч наименований.

СБЕР ЕАПТЕКА - это еще и экономия времени: изучив интернет-каталог, покупатели могут заказать с доставкой на дом любые безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки, средства гигиены, медицинскую технику, косметику и другие товары. Препараты, на которые требуется рецепт врача, а также медикаменты, содержащие спирт, можно заказать онлайн и забрать самовывозом, либо приобрести на месте.

- Доставка лекарств на дом не только удобное, но и безопасное решение, что особенно важно в условиях пандемии, - комментирует основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин. - Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жители Брянска получат доступ к широкому ассортименту современных лекарств высокого качества. Это современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье, и мы рады, что теперь будем работать и для жителей Брянской области.

В торжественной церемонии открытия хаба, разместившегося на улице Советской, приняли участие заместитель главы городской администрации Ольга Астахова, управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк Игорь Ермолин и директор Среднерусского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Анастасия Морозова.

Свою работу в Брянске сотрудники хаба начали с доброго дела: компания передала лекарства и медицинские товары для пациентов «Центра реабилитации инвалидов».

- СБЕР ЕАПТЕКА - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Открытие хаба лекарственных препаратов – это еще один шаг в сторону цифровизации Брянской области, - отметила заместитель главы городской администрации Ольга Астахова. - Благодаря большому ассортименту, выстроенной логистической цепи и открытию нового хаба компания поможет значительно улучшить доступность лекарств для жителей города.

Брянский хаб планирует обрабатывать до 600 заказов в день. Их доставку будут осуществлять курьеры на автомобилях. В ближайшее время СБЕР ЕАПТЕКА планирует расширить свое присутствие в регионе за счет сотрудничества с партнерскими аптеками и открытия СБЕР ЕАПТЕК по франшизе. Всего в области появятся свыше 80 точек, в которых клиенты смогут забирать заказы.

- Здоровье — главная ценность для любого человека, и наша задача — создать возможности для поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости, - подчеркнул управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк Игорь Ермолин. - Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в нашем регионе.