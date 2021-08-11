Бизнес – это не только про деньги. Но и про жизнь

У агрохолдинга «Мираторг» есть желание и возможности оказывать дополнительную поддержку таким важным сферам как образование, спорт и инфраструктура малочисленных сельских поселений.

Помимо прямой своей деятельности, компания проводит серьезную благотворительную работу (в особенности в тех областях, где представлен бизнес – Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Тульская). Причем в самых разных направлениях. И это не разовая акция для «галочки», а планомерный, регулярный, многолетний труд, в котором заняты сотрудники холдинга.

Так, только за последнее время агропромышленный холдинг потратил более 300 млн рублей именно на благотворительные проекты. Силами компании поддерживаются сельские школы и социальные учреждения для детей-сирот, ветеранов, престарелых людей; строятся дороги, облагораживаются территории вокруг церквей.

Философия простая: люди должны жить достойно, где бы они ни родились. На их малой родине должна быть работа, все необходимое для того, чтобы растить счастливых и образованных детей – будущую смену. У местных школьников должны быть равные возможности со своими сверстниками в городах. Для этого делается очень много. Расскажем о нескольких проектах. Может быть, кто-то захочет взять идеи на вооружение и применить в своем бизнесе.

Особый акцент компания «Мираторг» делает на компьютерное оснащение сельских школ и воспитание подрастающего поколения в духе времени. Сейчас любое производство использует новые технологии. Поэтому молодое поколение, которое придет на смену нынешним сотрудникам, должно быть еще более продвинутым.

Выпускники Дмитриевской и Коневской сельских школ Золотухинского района Курской области получили в дар от компании новые планшетные компьютеры. И это еще не все. Кроме ценных подарков для выпускников, представители агрохолдинга передали учебным заведениям многофункциональные электронные устройства (принтеры и сканеры), а также инвентарь для спортивного зала.

Малыши тоже окутаны заботой. В прошлом году отметил первый выпуск местный корпоративный детский сад. Это корпоративный садик для детей сотрудников агрохолдинга - он находится в Корочанском районе Белгородской области. Его построили по индивидуальному австрийскому проекту. Но на черноземье да белогорье точно не хуже, чем за границей.

В коттеджном поселке 49 одноэтажных и двухэтажных индивидуальных домов и четыре восьмиквартирных дома для 260 сотрудников холдинга. Подобное благоустройство позволяет персоналу компании комфортно жить и работать у себя на малой родине.

А в Орловской области благодаря компании появился шикарный спорткомплекс под открытым небом. Здесь и теннисный корт, и футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, и хоккейная коробка. Из безопасных материалов проложены дорожки для любителей бега.

Клуб бокса «Апперкот», существующий в Корочанском районе Белгородской области уже 4 года, получил в дар новую спортивную экипировку, которая соответствует всем необходимым стандартам Федерации бокса России. Это пропуск на новый уровень соревнований, личностного спортивного развития каждого из 60 тренирующихся здесь ребят. Молодежь талантлива – многие юные спортсмены являются победителями, финалистами и призерами областных соревнований. С новой экипировкой ребята смогут выступать на официальных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней. А Клуб получит возможность проводить собственные турниры и предоставлять форму гостям. Стране нужна здоровая и верящая в свои победы молодежь. В наших руках сделать так, чтобы ребята были при деле и умели работать над результатом, преодолевать себя и трудности.

Нельзя не рассказать еще об одной удивительной практике, заведенной в компании. Если иногда приходится судиться с недоброжелателями, то вырученные от судебного процесса деньги отправляются на помощь сиротам. Так, в Курской области судебную компенсацию в размере более 300 тыс. рублей компания передала Иванковской школе-интернату.

Благое дело. Пусть таких инициатив от разных компаний по стране будет больше.