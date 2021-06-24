Оперативное предупреждение о 36-градусной жаре в Брянской области продлили на два дня

Днем 25-26 июня в Брянской области воздух прогреется до 35-36 градусов по Цельсию. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Сильная жара, которая пришла в Брянскую область 22 июня, задержится здесь еще минимум на два дня. Соответствующее оперативное предупреждение распространила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно обнародованному прогнозу, днем 25-26 июня в Брянской области воздух прогреется до 35-36 градусов по Цельсию.

- В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения происшествий на водоемах, загораний на полигонах ТБО, природных пожаров, нарушений в работе объектов энергоснабжения, общественного транспорта, травмирования населения, тепловых ударов, - констатируют в МЧС.

Брянцам порекомендовали как можно меньше времени проводить на солнце, носить светлую воздухопроницаемую хлопковую одежду, пить больше воды.

В случае ЧС звонить следует по телефонам: 01, 101 (с мобильного), 112 (единый вызов экстренных оперативных служб), 8-4832-443-000 («Телефон доверия» МЧС).

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