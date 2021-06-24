Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона, выздоровели 106 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 42817 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41224 жителей области, умерли 4365 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» превысило 601 тысячу. За сутки выполнили 2253 теста.
В Брянске зафиксировали 80 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 42 новых случая коронавируса, в Трубчевском – 11, в Жуковском - 10. Условный топ-7 замкнули Почепский, Стародубский и Клетнянский районы, где прибавилось по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 24 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июня 2021 года:
— Брянск – 15843 (+80)
— Брянский район – 4810 (+42)
— Дятьковский район – 1787 (+1)
— Карачевский район – 1443 (+1)
— Клинцы – 1337
— Стародубский район – 1219 (+6)
— Трубчевский район – 1143 (+11)
— Новозыбков – 1117 (+2)
— Навлинский район – 961 (+1)
— Выгоничский район – 959 (+1)
— Брасовский район – 946 (+1)
— Жуковский район – 952 (+10)
— Комаричский район – 895 (+2)
— Унечский район – 864 (+1)
— Мглинский район – 745 (+2)
— Климовский район – 739 (+1)
— Почепский район – 719 (+6)
— Погарский район – 677 (+2)
— Фокино – 669
— Сельцо – 579 (+4)
— Дубровский район – 558 (+5)
— Клетнянский район – 555 (+6)
— Клинцовский район – 519
— Суземский район – 466 (+1)
— Суражский район – 443
— Злынковский район – 426 (+1)
— Гордеевский район – 393 (+1)
— Красногорский район – 320
— Севский район – 315
— Жирятинский район – 149 (+1)
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 67.
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