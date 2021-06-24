Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 189 жителей региона, выздоровели 106 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42817 человек подтвердили коронавирус, вылечились 41224 жителей области, умерли 4365 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» превысило 601 тысячу. За сутки выполнили 2253 теста.

В Брянске зафиксировали 80 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 42 новых случая коронавируса, в Трубчевском – 11, в Жуковском - 10. Условный топ-7 замкнули Почепский, Стародубский и Клетнянский районы, где прибавилось по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 24 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 июня 2021 года:

— Брянск – 15843 (+80)

— Брянский район – 4810 (+42)

— Дятьковский район – 1787 (+1)

— Карачевский район – 1443 (+1)

— Клинцы – 1337

— Стародубский район – 1219 (+6)

— Трубчевский район – 1143 (+11)

— Новозыбков – 1117 (+2)

— Навлинский район – 961 (+1)

— Выгоничский район – 959 (+1)

— Брасовский район – 946 (+1)

— Жуковский район – 952 (+10)

— Комаричский район – 895 (+2)

— Унечский район – 864 (+1)

— Мглинский район – 745 (+2)

— Климовский район – 739 (+1)

— Почепский район – 719 (+6)

— Погарский район – 677 (+2)

— Фокино – 669

— Сельцо – 579 (+4)

— Дубровский район – 558 (+5)

— Клетнянский район – 555 (+6)

— Клинцовский район – 519

— Суземский район – 466 (+1)

— Суражский район – 443

— Злынковский район – 426 (+1)

— Гордеевский район – 393 (+1)

— Красногорский район – 320

— Севский район – 315

— Жирятинский район – 149 (+1)

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 67.

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