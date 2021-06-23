В Брянске откроют мемориальную доску актрисе Марии Гермацкой

Фото: Брянский областной драматический театр имени А.К. Толстого.

В Брянске откроют мемориальную доску Народной артистке РСФСР, Почетному гражданину города Брянска, актрисе Марии Гермацкой. Торжественная церемония назначена на 25 июня. Начало в 14.00, сообщают в Брянском драматическом театре.

Событие приурочено к 95-летию Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого. Табличку разместят на доме №37 по улице Фокина.

СПРАВКА «КП»

Мария Павловна Гермацкая родилась 12 декабря 1914 года в Литовской ССР. В начале 1915-го ее семья, как беженцы, переехала в город Ельня Смоленской губернии.

В 1940 году будущая актриса окончила Калининское театральное училище. В годы Великой Отечественной войны она служила во фронтовых бригадах. Работала в театрах Калинина, Оренбурга и Владимира. В Брянск перебралась в 1951-м. И 1 сентября была включена в труппу местного драматического театра, в котором служила вплоть до 2000 года.

«Заслуженной артисткой РСФСР» Мария Павловна стала в 1965-м. А десять лет спустя она удостоилась почетного звания «Народная артистка РСФСР».

В 1985 году актриса стала Почетным гражданином Брянска.

В спектаклях Брянского драмтеатра Мария Павловна сыграла больше 200 ролей. Среди самых ярких - чеховские Раневская и Аркадина («Вишневый сад» и «Чайка»), горьковская Васса Железнова, шиллеровская королева Елизавета в «Марии Стюарт», Эмилия в «Отелло», Регана в «Короле Лире», Катарина в «Укрощении строптивой». Лариса и Огудалова в разных постановках «Бесприданницы»; герцогиня Мальборо в «Стакане воды», Анна Каренина.

Умерла Мария Гермацкая 14 мая 2000 года в Брянске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».