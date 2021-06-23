Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области пообещали не вводить QR-коды для посещения кафе и ресторанов на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

- У нас 70% населения живет в деревне, - приводит слова брянского губернатора газета "Взгляд". - Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве.

В Брянской области привили порядка 180 тысяч человек. Всего в регионе проживает 1 миллион 200 тысяч населения.

- В день (в регионе - ред.) вакцинируется более трех тысяч человек, - сказал Александр Богомаз. - Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-каналах пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа.

В Брянской области с 16 июня запретили все массовые мероприятия. Подросткам нельзя посещать торговые центры без родителей. Закрыли детские центры и ограничили работу кафе.

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