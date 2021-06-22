Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 149 жителей региона, выздоровели 58 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42461 человека подтвердили коронавирус, вылечились 41028 жителей области, умерли 416 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» достигло 596980.

В Брянске зафиксировали 82 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 20 новых случаев коронавируса, в Выгоничском – 18, в Навлинском – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 июня 2021 года:

— Брянск – 15762 (+82)

— Брянский район – 4756 (+20)

— Дятьковский район – 1771 (+1)

— Карачевский район – 1442 (+4)

— Клинцы – 1317

— Стародубский район – 1213 (+4)

— Трубчевский район – 1131

— Новозыбков – 1102

— Брасовский район – 945 (+1)

— Жуковский район – 942

— Навлинский район – 960 (+13)

— Выгоничский район – 947 (+18)

— Комаричский район – 893 (+2)

— Унечский район – 863

— Мглинский район –743

— Климовский район –735

— Почепский район – 713

— Фокино – 669

— Погарский район – 675

— Сельцо – 575

— Дубровский район – 553

— Клетнянский район – 549

— Клинцовский район – 516

— Суземский район – 465

— Суражский район – 443 (+4)

— Злынковский район – 422

— Гордеевский район – 388

— Красногорский район – 319

— Севский район – 315

— Жирятинский район – 148

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 67.

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