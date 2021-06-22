Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 149 жителей региона, выздоровели 58 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 42461 человека подтвердили коронавирус, вылечились 41028 жителей области, умерли 416 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» достигло 596980.
В Брянске зафиксировали 82 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 20 новых случаев коронавируса, в Выгоничском – 18, в Навлинском – 13. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 10 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 июня 2021 года:
— Брянск – 15762 (+82)
— Брянский район – 4756 (+20)
— Дятьковский район – 1771 (+1)
— Карачевский район – 1442 (+4)
— Клинцы – 1317
— Стародубский район – 1213 (+4)
— Трубчевский район – 1131
— Новозыбков – 1102
— Брасовский район – 945 (+1)
— Жуковский район – 942
— Навлинский район – 960 (+13)
— Выгоничский район – 947 (+18)
— Комаричский район – 893 (+2)
— Унечский район – 863
— Мглинский район –743
— Климовский район –735
— Почепский район – 713
— Фокино – 669
— Погарский район – 675
— Сельцо – 575
— Дубровский район – 553
— Клетнянский район – 549
— Клинцовский район – 516
— Суземский район – 465
— Суражский район – 443 (+4)
— Злынковский район – 422
— Гордеевский район – 388
— Красногорский район – 319
— Севский район – 315
— Жирятинский район – 148
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 67.
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