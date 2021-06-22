На Объездной в Брянске обустроят пешеходную зону

Сначала работы проведут по стороне Дворца единоборств. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске продолжают обустраивать широкую пешеходную зону по улице Объездной в Советском районе. Она располагается у строящегося Дворца единоборств. Сейчас этот участок закрыт для движения автотранспорта.

Объездную частично открыли в 17.00 21 июня. Пока функционирует всего две полосы: одна в Советский район, вторая – в Бежицкий. Остальную часть дороги пока оставили пешеходной – на время строительства тротуаров.

– Сейчас на объекте выполняют планировку территории под пешеходную зону, – отмечают в пресс-службе горадминистрации. – По стороне Дворца единоборств тротуарную линию сразу протянут вдоль всего расширенного участка дороги.

А вот на противоположной стороне тротуар сначала обустроят частично – от «Аэропарка» до остановки общественного транспорта напротив Дворца. Работы на участке тормозит прокладка бытовой канализации, ее сейчас тянут по стороне ТЦ.

Также на указанной улице смонтируют новое освещение. По последним оценкам, работы выполнили уже на 50 процентов.

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