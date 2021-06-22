Цифровые сервисы «Ростелекома» стали доступны жителям Гордеевки Брянской области

Фото предоставлено партнером - ПАО "Ростелеком".

Компания «Ростелеком» завершила строительство сетей связи по технологии GPON1 в селе Гордеевка Брянской области. Теперь высокоскоростной интернет и другие сервисы цифрового провайдера стали доступны для подключения жителям почти тысячи домохозяйств районного центра.

Строительство волоконно-оптических линий связи в Гордеевке «Ростелеком» начал в феврале текущего года. За это время специалисты компании проложили на территории села более 20 километров оптоволокна и установили современное телекоммуникационное оборудование для стабильной работы сети передачи данных.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сегодня цифровые услуги по технологии GPON доступны жителям почти 70 тысяч домохозяйств Брянской области. И это не предел. Мы продолжаем активно строить и модернизировать сети связи. К осени планируем обеспечить высокоскоростным интернетом еще около пяти тысяч домохозяйств в регионе. Высокоскоростной доступ в Сеть особенно актуален для небольших населенных пунктов, и именно туда мы идем. Сеть GPON позволяет подключить целый комплекс услуг: доступ в интернет, мультимедийную платформу Wink, "Умный дом". Также существующую структуру сети можно использовать для организации в доме Wi-Fi и видеонаблюдения».

Алла Скрупская, жительница села Гордеевка, клиент «Ростелекома»:

«Наша семья сразу подключилась к новой сети “Ростелекома”. Первое, что мы оценили, – это высокая скорость. Раньше для нас медленный интернет был большой проблемой. Второе – функционал сервиса Wink. Теперь мои домашние, наконец, перестали делить место перед телевизором: каждый может подключиться со своего девайса и смотреть любимые фильмы, передачи или даже слушать аудиокниги».

Wink – мультимедийная платформа от «Ростелекома», объединяющая цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр. При этом просмотр контента доступен на любых устройствах, будь то привычный телевизор, телефон или компьютер. C помощью опции «Управление просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы, а также пользоваться архивом телеконтента. Эти возможности делают сервис Wink комфортным и удобным для всей семьи. Получить дополнительную информацию о тарифах и услугах можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 100 08 00.