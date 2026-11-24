Фото: филиал «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» с начала года установили 147 птицезащитных устройств (ПЗУ) антиприсадочного типа на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) 35 кВ и выше.

Наибольшее количество устройств российского производства смонтировано в Выгоничском и Почепском районах. Они являются ареалами обитания белого аиста, который нередко выбирает для своих гнезд опоры высоковольтных ЛЭП.

Мероприятия по установке ПЗУ направлены на защиту пернатых от поражения электрическим током, сохранение их популяций, а также на повышение надежности электроснабжения потребителей. В первую очередь они монтируются на участках, где ранее были зафиксированы случаи гибели птиц или технологические нарушения, вызванные их контактом с токоведущими элементами.

Работы по охране животного мира в филиале «Брянскэнерго» выполняются в рамках программы по обеспечению экологической безопасности объектов электросетевого комплекса.