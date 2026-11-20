Фото: Музей Истории Фотографии.

Шпионский фотоаппарат не должен помочь выйти на его владельца. Поэтому на «Аяксе» нет ни названия модели, ни заводской марки. Теперь эта камера есть в коллекции фототехники МИФ – Музея Истории Фотографии в Брянске. В советское время её нельзя было купить в магазине.

Камера, которой не было в продаже

«Аякс» делали для МВД и КГБ, а использовали для снимков, о которых никто не должен был знать. В середине XX века такую технику активно разрабатывали секретные лаборатории, институты и специализированные заводы. Занимались этим в странах Восточной Европы и особенно в СССР.

Эту съёмку называли конспиративной, то есть незаметной для окружающих. Позже в Советском Союзе закрепился более привычный чиновничьему слуху термин "негласная фотосъёмка".

Никаких опознавательных знаков

Первое, что бросается в глаза, – это отсутствие любых надписей. Логотипа завода нет, названия модели тоже. У некоторых экземпляров не было даже серийного номера. Расчёт простой. Если фотографа заметили, камера не должна привести ни к производителю, ни к владельцу.

Второе – механика. В «Аяксе» стоит пружинный привод на 10–12 кадров, и снимать можно было один кадр за другим. Для скрытой работы это важно, потому что времени на повторную попытку у оперативника обычно не было.

Фото: Музей Истории Фотографии.

Объектив под видом пуговицы

Главная хитрость в маскировке. Камеру носили на теле, а объектив прятали в обычной пуговице на пальто. Снаружи ничего подозрительного. Но стоило оперативнику потянуть за тросик в рукаве, и половинки пуговицы расходились в стороны, открывая объектив. Кадр готов, пуговица снова на месте.

Для тёплого времени года придумали другое решение. Летом использовали специальную пряжку, которую надевали с брючным ремнём.

Камеры серии «Аякс» служили подразделениям КГБ и МВД, а также другим спецслужбам СССР почти до конца 1990-х годов.

Фото: Музей Истории Фотографии.

Что говорят в музее

Появление экспоната прокомментировал предприниматель, член Попечительского совета музея и президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

"Пополнение музейной коллекции подобными предметами имеет существенное значение для сохранения исторического наследия. Фотоаппарат «Аякс» отражает определённый этап в развитии отечественной специальной техники. Рассчитываю, что его экспозиция вызовет интерес у посетителей разных возрастов и будет способствовать дальнейшему развитию музея", – отметил Дмитрий Корнилов.

Фотоаппарат стал частью коллекции благодаря самому Корнилову. Он передал камеру музею в дар. «Аякс» занял место в зале постоянной экспозиции МИФ – Музея Истории Фотографии в Брянске. Музей благодарит Дмитрия Корнилова за помощь в развитии и за участие в пополнении коллекции.