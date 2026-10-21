На базе Учебного центра Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение по радиационному контролю пищевой продукции и кормов для специалистов из Перми

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

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В период с 12 по 14 октября 2026 года на базе Учебного центра Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение в очной форме (24 академических часа) по теме: «Подготовка и проведение испытаний по определению удельной активности радионуклидов цезия-137, цезия-135 и стронция-90 в пищевой продукции, кормах растительного и животного происхождения с использованием спектрометрических комплексов МКС-01А "Мультирад"». Слушателями курса стали специалисты радиологических и испытательных лабораторий из Перми.

Обучение по программе дополнительного профессионального образования организовано с целью повышения квалификации сотрудников, отвечающих за радиационный контроль пищевой продукции и кормов, и включало как теоретическую, так и практическую части.

Слушатели подробно изучили нормативно-методическую базу, регламентирующую определение удельной активности радионуклидов Cs-137, Cs-134 и Sr-90. В ходе обучения особое внимание уделено физическим основам гамма- и бета-спектрометрии, методам отбора и подготовки проб пищевой продукции, кормов растительного и животного происхождения. Участники разобрали особенности приготовления счетных образцов, в том числе методом термического концентрирования, вопросы метрологического обеспечения измерений, внутрилабораторного контроля качества, валидации и верификации радиологических методик и правил предоставления результатов измерений для оформления протоколов испытаний.

В ходе практических занятий обучающиеся освоили работу на спектрометрическом комплексе МКС-01А «Мультирад». Они изучили устройство установки, порядок подготовки оборудования к работе, в том числе энергетической калибровки и измерения уровня фона, провели измерения удельной активности цезия-137 и цезия-134, а также стронция-90 в реальных образцах. Обработка результатов выполнялась с использованием специализированного программного обеспечения «Прогресс».

По окончании обучения коллеги прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Проведение программ дополнительного профессионального образования позволяет специалистам оперативно внедрять современные методики радиационного контроля и обеспечивать безопасность пищевой продукции и кормов.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам:

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