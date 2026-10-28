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Общество28 октября 2026 8:15

Студенты БГИТУ Максим Исакович и Иван Матвеев победили на чемпионате России по спортивному программированию

Соревнования прошли в Красноярске
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Студенты Брянского государственного инженерно-технологического университеа Максим Исакович и Иван Матвеев победили на чемпионате России по спортивному программированию. Соревнования прошли в Красноярске, сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Три дня 29 команд — больше 130 спортсменов — работали над реальными прикладными задачами. Ребята выступали в составе юношеской сборной Брянской области и решали кейс, связанный с развитием региона.

- Поздравляю с победой и желаю новых достижений! – написал Егор Ковальчук.

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