В Брянске прошла рабочая встреча с руководством Ассоциации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской городской администрации прошла рабочая встреча руководителей областного центра с руководством «Ассоциации ветеранов специальной военной операции». Региональную ассоциацию ветеранов СВО возглавляет Герой России, врио заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков, городскую – Виктор Выдренок. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На встрече Виктор Иванович рассказал о структуре и основных направлениях деятельности ассоциации в городе Брянске. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, и их семей.

Ассоциация ориентирована на социальную и правовую поддержку ветеранов, содействие в решении возникающих вопросов, помощь в трудоустройстве и профессиональной адаптации, психологическую реабилитацию, вовлечение участников СВО в общественные, патриотические, культурные и спортивные проекты.

Участники встречи обсудили приоритетные направления дальнейшей работы ветеранов СВО в общественной жизни города Брянска.

Участники специальной военной операции, вернувшиеся к мирной жизни, могут обратиться в ассоциацию за консультацией и помощью, а также включиться в ее общественную работу.

Ассоциация ветеранов СВО в городе Брянске находится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156. Телефон руководителя в г. Брянске: 8-915-534-00-04.

Напомним, в Брянске студентам-волонтерам вручили почетные грамоты.