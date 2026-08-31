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Общество31 августа 2026 6:00

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» пройдет обучение по ПЦР-диагностике вирусных болезней животных и птиц

С 28 сентября по 2 октября 2026 года Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Брянске проведёт обучение
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С 28 сентября по 2 октября 2026 года Учебный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Брянске проведёт обучение по теме «Диагностика вирусных болезней животных и птиц методом ПЦР-РВ».

Участники курса:

изучат основы ПЦР в реальном времени и современные методы диагностики инфекционных заболеваний;

познакомятся с нормативными требованиями и правилами отбора биологического и патологического материала;

на практике освоят пробоподготовку и постановку ПЦР с использованием тест-систем;

научатся интерпретировать результаты исследований.

По итогам обучения и успешного прохождения аттестации слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Подробности: dopobr-cnmvl@mail.ru

+7 (495) 700-01-34

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